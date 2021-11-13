Hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle 9 günü bulan ara tatilde başta havaların sıcak gittiği Antalya olmak üzere sahil bölgeleri ile Kapadokya, Pamukkale, Abant'ta hareketlilik yaşanıyor.

Turizm kenti Antalya'daki otellerin rezervasyon oranı yüzde 20 artarken otel doluluk oranı da yüzde 70´leri buldu.