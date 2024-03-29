Ara tatil ne zaman? 2024 MEB takvimi ile Nisan 2. ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 2. ara tatil tarihleri belli oldu. Bu sene 10-12 Nisan aralığında idrak edilecek Ramazan Bayramı'na denk gelen ara tatilin bayram ile birleştirilip birleştirilmediği merak ediliyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin "2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, detaylar...
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Bu seneki 2. ara tatil tarihi Nisan ayının ikinci haftasına denk geliyor. Nisan ayına kısa bir süre kalmasıyla beraber öğrenci, öğretmen ve veliler ara tatil takvimini araştırmaya başladı. MEB 2023-2024 eğitim yılı takvimi ile 2. ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihi netleşti. Peki, Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? İşte, konuya dair detaylar...
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MEB AÇIKLADI: 2. ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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NİSAN ARA TATİL KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?
MEB takvimine göre; 2. ara tatili 8 ile 12 Nisan tarihleri olmak üzere 4 günü kapsıyor.
2. ara tatilin tarihi, Ramazan Bayramı ile çakıştı. Buna göre; 9 gün olarak birleştirilen Ramazan Bayramı'nda kamu ve kamu kapsamındaki herkes 6 Nisan Cumartesi ile 14 Nisan Pazar arasında idari izinli sayılacak.
Ancak 9 günlük tatilin çoğu hafta sonuna denk geldiği için öğrencilerin tatiline yansımayacak. 15 Nisan Pazartesi eğitim kaldığı yerden devam edecek.
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BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan’da başlayacak bayram tatili öncesindeki 1.5 günlük sürenin memurlar için idari izin yapılacağını duyurdu.
Kamu kurumu çalışanları hafta sonu izinli olduğundan bayram öncesi 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1.5 günlük İdari İzin sonrası Çarşamba günü başlayacak bayram tatiline Pazartesi ve Salı günü dahil edildi
9 Nisan Salı Ramazan Bayramı arefesi
10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü
11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 2. günü
12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 3. günü (son)
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