Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ara tatil tarihi: Kasım ara tatil ne zaman? Ara tatil takvimi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Ara tatil tarihi: Kasım ara tatil ne zaman? Ara tatil takvimi belli oldu!

        Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre öğrenciler, Kasım ayında kısa bir mola verecek. 8 Eylül'de başlayan yeni dönemin ardından, veliler ve öğrenciler şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 20:15 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Takvime göre okullarda uygulanacak ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Okulların 8 Eylül’de açılmasıyla ders başı yapan öğrenciler, yoğun tempoya kısa bir ara verecekleri tarihleri araştırıyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

          10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

        • 3

          İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

          16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        • 4

          Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Habertürk Anasayfa