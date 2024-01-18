Ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil tarihi yeni yılın gelmesiyle birlikte tatil planı yapacak öğrenci ve veliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Nisan ayı ara tatili ne zaman? Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Nisan ayı ara tatil tarihi...