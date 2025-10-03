KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvim ile belli oldu. Buna göre birinci (kasım) ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

BİRİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN?

Kasım ara tatili, hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.