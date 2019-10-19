Ara tatil ne zaman? sorusu hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tatil sisteminde değişiklik yaparak ara tatil sistemini getirdi. Ara tatil sistemi bu yıl ilk kez uygulanacak. Ara tatil sistemiyle öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması ve öğrendiklerini pekiştirmenin yanı sıra yeni konular eklenmeden eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor. İşte ara tatil sistemine dair ayrıntılar...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2019 - 2020 eğitim döneminde uygulanacak ilk ara tatil 18 - 22 Kasım tarihleri arasında 5 gün. Ancak haftasonu tatilleri ile birlikte toplamda 9 günlük bir ara tatil verilmiş olacak.

ARA TATİLLERDE NE YAPILACAK?

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

MEB TAKVİMİ 2019 - 2020

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.