Ara tatil sonrası 1.170 okula yeni kütüphane

Millî Eğitim Bakanlığı, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için gerekli ödenekleri 81 ile gönderdi. İl müdürlükleri kütüphanesi olmayan okulların kütüphanelerini yapmak için yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda kurulan 1.170 yeni kütüphane bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirildi. 1.170 okulda öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü yeni kütüphaneleri ile tanışacaklar. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
AĞRI'YA 350 YENİ KÜTÜPHANE
1.170 yeni kütüphanenin illere göre dağılımında 350 yeni kütüphane ile Ağrı birinci sırada yer alıyor. Ağrı’ya yıl sonuna kadar 554 yeni kütüphanenin yapılması hedefleniyor.
Yeni kütüphane yapımında 181 kütüphane ile Konya ikinci, 105 kütüphane ile Bitlis üçüncü, 69 kütüphane ile Zonguldak dördüncü, 60 kütüphane ile Gaziantep beşinci, 50 kütüphane ile Balıkesir altıncı, 42 kütüphane ile Muş yedinci, 37 kütüphane ile Batman sekizinci, 35 kütüphane ile Nevşehir dokuzuncu ve 34 kütüphane ile Hatay onuncu sırada yer alıyor.
KÜTÜPHANE TEFRİŞATI MESLEK LİSELERİNDEN
Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesini okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak oluşturuyor. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da bu projenin önemli bir paydaşı. İki ay gibi kısa sürede projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. Tüm illerde arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Kütüphanelerin mobilya tefrişatını meslek liselerimiz yapıyor. Yeni kütüphanelerin bir kısmını bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirmeyi hedeflemiştik. Bu kapsamda 1.170 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştular. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece, 2022 yılında kütüphanesi olmayan okul kalmayacak. Projeyi himayelerine alarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. Tüm illerde kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyorum. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il millî eğitim müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!