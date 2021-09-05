Ara tatil ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okulların önümüzdeki yıldaki takvimini duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi şöyle:

* Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak