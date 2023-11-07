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        Haberler Gündem Ara tatil ne zaman, bu hafta mı başlıyor? MEB 2023 - 2024 tatil tarihleri ve 2023 Kasım ayı ara tatil tarihi

        Ara tatil başlıyor! 2023 Kasım ayı ara tatili ne zaman?

        Ara tatil başlangıcı öncesi heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. Peki, Kasım ayı ara tatili en zaman, bu hafta mı başlayacak? İşte merak edilen Kasım ayı ara tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:38
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        • 1

          Kasım ayı ara tatili başlıyor. Bilindiği üzere 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi ilk ara tatili Kasım ayında başlayacak. Öte yandan ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Peki, Kasım ayı ara tatili ne zaman? İşte merak edilen ara tatil tarihi...

        • 2

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Eğitim Takvimi'ne göre Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 3

          ARA TATİL KALKTI MI?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı. Yani bu yıl Kasım ayı ara tatili yapılacak. Önümüzdeki yıllar için henüz resmi bir karar alınmadı. Karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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