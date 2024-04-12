İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için ikinci ara tatil süreci 5 Nisan Cuma günü başladı. Tatilin bitmesine kısa bir süre kala, okullar açılacağı tarih merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, ara tatilin sona ermesiyle birlikte, ilk ders zili ile ders başı yapacak. Peki, "Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, 15 Nisan Pazartesi ders var mı?" İşte ara tatilin sona ereceği tarih...