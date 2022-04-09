2021-2022 eğitim öğretim yılının son dönemine girilirken öğrenciler, ara tatilin ne zaman ve hangi tarihte biteceğine ilişkin aramalarını iyice artırdı. Peki, MEB 2022 Nisan ara tatili hangi gün bitecek ve uzayacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...