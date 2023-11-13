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        Haberler Gündem Ara tatil ne zaman bitiyor? 2023-2024 Kasım ilk ara tatil kaç gün?

        Ara tatil ne zaman bitiyor? 2023-2024 Kasım ilk ara tatil kaç gün?

        Ara tatil tarihleri gündemdeki yerini aldı. İlk ara tatil 10 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başladı. Bu kapsamda milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi "Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okulların ne zaman açılacağı belli oldu. İşte, 2023-2024 ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:18
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        • 1

          Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi itibarıyla başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen 10 Kasım Cuma günü ilk ara tatile çıktı. Bir hafta sürecek olan ara tatil sonrası öğrenciler eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

          Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 3

          KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.

        • 4

          YAZ TATİLİ TARİHLERİ

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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