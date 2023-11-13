Ara tatil ne zaman bitiyor? 2023-2024 Kasım ilk ara tatil kaç gün?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi itibarıyla başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen 10 Kasım Cuma günü ilk ara tatile çıktı. Bir hafta sürecek olan ara tatil sonrası öğrenciler eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, konuya ilişkin detaylar...