MEB 2024-2025 takvimi: Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil ne zaman başlıyor?
9 Eylül itibarıyla başlayan 2024-2025 eğitim yılı devam ediyor. Öğrenciler ara tatil tarihlerini ve 1. dönemin ne zaman biteceğini merak ediyor. MEB, yayınladığı yeni dönem takviminde tüm tarihleri paylaştı. İşte, Kasım ara tatil tarihleri ve diğer detaylar...
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2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni döneme dair takvimini yayınladı. Buna göre öğrenciler, okullar kapanana kadar bir yarıyıl tatili ve iki ara tatil olmak üzere üç kez tatil yapacak. İşte, Kasım ara tatil tarihleri ve diğer detaylar...
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.
2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;
-Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,
-Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.
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