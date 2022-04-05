BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Konya'da gazetecilerin yüz yüze eğitim ile ilgili sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz" dedi.