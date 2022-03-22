Nisan ayı için sayılı günler kala Nisan ayı ara tatil tarihleri gündeme geldi. Biindiği gibi İlkokullar, ortaokullar ve liselerde sömestr tatilinin ardından başlayan ikinci dönem kapsamında bir ara tatil daha gerçekleşecek. Okullarda ara tatil ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Öğrenciler ve veliler Nisan ayı ara tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte Bakan Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim kararı ve MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil tarihleri