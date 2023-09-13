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        Haberler Gündem Ara tatil ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi ile 1. dönem okullarda kasım ilk ara tatil tarihleri

        MEB duyurdu: 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile Kasım ilk ara tatil tarihi

        Okullarda ara tatil tarihleri, 2023-2024 MEB takviminin paylaşılmasıyla belli oldu. 11 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla 1. dönem başladı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla "İlk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili kaç gün sürecek?" soruları gündeme geldi. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile ilk Kasım ara tatil tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:58
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        • 1

          Heyecanla beklenen yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk zili 11 Eylül'de çaldı. Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 takvimi ile tatil tarihleri de belli oldu. İşte, MEB tatil takvimi ile Kasım ara tatil tarihi...

        • 2

          ARA TATİL NE ZAMAN?

          MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 3

          SÖMESTR NE ZAMAN?

          2023-2024 yarı yıl tatilinin 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyuran MEB, ikinci dönemin ise 2 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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