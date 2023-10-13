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        Haberler Gündem ARA TATİL KASIM 2023| MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi

        Kasım ayı ara tatili ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi

        Kasım ayı ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nin açıklanmasının ardından belli oldu. İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:30
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        • 1

          Kasım ayı ara tatil tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte merak edilip araştırımaya başladı. 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil tarihleri...

        • 2

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 3

          YAZ TATİLİ TARİHLERİ

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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