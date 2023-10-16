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        Haberler Gündem ARA TATİL KASIM 2023| Ara tatil için geri sayım başladı! 2023 Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak?

        Ara tatil için geri sayım başladı! 2023 Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak?

        Kasım ayı ara tatil tarihi öncesi geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde tatil tarihleri yer aldı. Geri sayım sürerken öğrenciler ve eğitimciler merak içerisinde "Kasım ayı ara tatili ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Kasım ayı ara tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:53
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        • 1

          Kasım ayı ara tatili ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırımaya başladı. 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatil tarihi...

        • 2

          KASIM AYI ARA TATİLİ NE ZAMAN?

          Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 3

          YAZ TATİLİ TARİHLERİ

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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