Kasım ayı ara tatili ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırımaya başladı. 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatil tarihi...