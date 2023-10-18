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        Haberler Gündem Eğitim Ara tatil kalktı mı, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ile 2023-2024 ara tatil tarihleri açıklandı mı?

        Ara tatil kalktı mı, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 ara tatil tarihleri açıklandı mı?

        11 Eylül Pazartesi günü itibariyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenciler, okulların ilk ara tatile ne zaman gireceğine ile ilgili araştırmalara da şimdiden başladı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini paylaştı. İşte, hem ilk ara tatil hem de 15 tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:19
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        • 1

          Geçtiğimiz ay itibariyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı ve öğrenciler ile velileri; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimi ile ilgili araştırmalarına da şimdiden artırdı. Söz konusu duruma dair en çok; ara tatil kalktı mı, ilk ara tatil ve sömestr tatili tarihleri gündem olmuş durumda. İşte, yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilgiler...

        • 2

          ARA TATİL KALKTI MI?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

          Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

        • 3

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.

          İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        • 4

          15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        • 5

          2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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