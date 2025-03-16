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        Haberler Bilgi Gündem ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK? Nisan (ikinci) ara tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili ile ara tatili birleşecek mi?

        İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre öğrenciler, ikinci ara tatile girmeye hazırlanıyor. Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından yoğun ders temposuyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ve öğretmenler, kısa bir mola fırsatı yakalayacak. Bu yıl ara tatil ile Ramazan Bayramı tarihlerinin çakışması, tatilin süresinin uzayıp uzamayacağı konusunda merak uyandırdı. Peki, ikinci ara tatil 9 gün mü, ne zaman başlayacak? İşte MEB 2024-2025 tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:15
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        • 1

          Mart ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte öğrenci ve veliler, nisan ara tatilinin tarihlerini araştırmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleştirilecek ve öğrenciler kısa süreli bir dinlenme sürecine girecek. Tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvimde ara tatilin süresi ve başlangıç tarihi netleşirken, olası ek tatil ihtimali merak konusu oldu. İşte detaylar...

        • 2

          MEB 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

          İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, NİSAN ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

          Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.

        • 4

          BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ VE TARİHİ 2025

          Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

        • 5

          RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ

          RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR

          RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ

          RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

        • 6

          YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

          9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.

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