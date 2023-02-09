Ara tatil için geldikleri memleketleri Hatay'da can verdiler

Muğla'dan ara tatilde için geldikleri memleketleri Hatay'da enkaz altında kalan üniversite öğrencileri Hediye Şerifoğlu (22) ile Dila Yabancı (22) yaşamını yitirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hediye Şerifoğlu ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dila Yabancı, ara tatil dolayısıyla geldikleri memleketleri Hatay'da depreme yakalandı.

Arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binaların enkazında kalan Hediye Şerifoğlu ve Dila Yabancı'nın cansız bedenlerine ulaştı.

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