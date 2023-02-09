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Ara tatilde Muğla'dan Hatay'a gelen üniversiteli Dila ve Hediye enkazda can verdi

Muğla'dan ara tatil için geldikleri memleketleri Hatay'da depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencileri Hediye Şerifoğlu ile Dila Yabancı, hayatını kaybetti

Giriş: 09.02.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Ara tatil için geldikleri memleketleri Hatay'da can verdiler
DHA

Muğla'dan ara tatilde için geldikleri memleketleri Hatay'da enkaz altında kalan üniversite öğrencileri Hediye Şerifoğlu (22) ile Dila Yabancı (22) yaşamını yitirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hediye Şerifoğlu ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dila Yabancı, ara tatil dolayısıyla geldikleri memleketleri Hatay'da depreme yakalandı.

Arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binaların enkazında kalan Hediye Şerifoğlu ve Dila Yabancı'nın cansız bedenlerine ulaştı.

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