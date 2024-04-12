Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
2023-2024 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ikinci ara tatil 5 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde öğrenciler, hafta sonları ile birlikte 9 günlük tatil yapacak. Tatilin bitmesine sayılı günler kala, "Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, 15 Nisan Pazartesi ders var mı?" soruları öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte okullar açılacağı tarih...
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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için ikinci ara tatil süreci 5 Nisan Cuma günü başladı. Tatilin bitmesine kısa bir süre kala, okullar açılacağı tarih merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, ara tatilin sona ermesiyle birlikte, ilk ders zili ile ders başı yapacak. Peki, "Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, 15 Nisan Pazartesi ders var mı?" İşte ara tatilin sona ereceği tarih...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri, 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 9 günlük tatil yapacak.
2. ara tatilin bitmesinin ardından, okullar 15 Nisan'da yeniden açılacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran Cuma 2024'te sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak.
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2024- 2025 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2024- 2025 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.
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2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Okulların açılması 11 Eylül 2023
Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024
İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024
2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024
Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024