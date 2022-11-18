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Okullar ne zaman hangi gün açılacak? 2023 yarıyıl ve yaz tatili başlangıç tarihi belli oldu!

Kasım ayı ara tatili bitiyor! İşte okulların açılacağı tarih belli oldu

Kasım ayı ara tatili bitiyor. Geçtiğimiz 11 Kasım Cuma günü çalan ders sonu zilininin ardından başladı. Okulların başlayacağı tarih öncesi ise geri sayım başladı. İşte okulların açılacağı tarih ve sömestr tatili yani yarı yıl tatili başlangıç tarihi...

Giriş: 18.11.2022 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ara tatil 11 Kasım Cuma günü son ders bitim zilinin çalmasıyla birlikte başladı. Bir hafta geride kalırken okulların açılacağı tarih öncesi ise geri sayım başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2022 - 2023 ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte merak edilen tatil tarihleri...

  • GERİ SAYIM BAŞLADI! OKULLAR AÇILIYOR

    2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatili 14 Kasım Pazartesi günü başlayan ara tatil 18 Kasım yani bugün bitiyor. 19 ve 20 Kasım Cumartesi pazar günleri de eklendiğinde 9 güne uzayacak ara tatilin ardından okullar 21 Kasım Cuma günü çalacak ders ziliyle başlayacak.  

  • İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi  ikinci ara tatil 17 Nisan 2023'te başlayacak. 21 Nisan'da ise  sona erecek. Öte yandan 21 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı tatili başlıyor. Hafta sonları tatilleri de eklendiğinde ara tatil 9 gün sürecek.

     

  • SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sömestr yani 15 tatil 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat tarihinde bitecek.

     

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