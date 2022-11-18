Ara tatil 11 Kasım Cuma günü son ders bitim zilinin çalmasıyla birlikte başladı. Bir hafta geride kalırken okulların açılacağı tarih öncesi ise geri sayım başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2022 - 2023 ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte merak edilen tatil tarihleri...