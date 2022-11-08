İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kasım ara tatili kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerin ara verecekler. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Kasım ara tatil tarihleri dönem başında duyurmuştu. Tatili değerlendirmek isteyen 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin gündeminde "Ara tatil 9 gün mü olacak?" sorusu yer alıyor. İşte, MEB takvimi ile Kasım ara tatili tarihleri...