Ara Güler'in İzinde İstanbul

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ciner Medya Grubu'nun medya sponsorluğunu üstlendiği 'İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul' adlı sergi İstanbul Modern'e açıldı. Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyle Ara Güler'in gözünden İstanbul'un 1950'lilerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor. 'İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul', 29 Mayıs - 17 Kasım 2019 arasında görülebilir.
Ara Güler'in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarına, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar eşlik ediyor. Sergi, kendini foto muhabiri, foto muhabirlerini de 'tarihi makinesiyle yazanlar' olarak tanımlayan Güler'in çalışmaları aracılığıyla fotoğrafçının öznelliği ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi düşündürmeyi amaçlıyor.
Ara Güler'in kendilerine tekrar tekrar bakmaya davet eden fotoğraflarını arşiv malzemeleriyle bir araya getiren 'İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul', hem Güler'in üretim pratiğini hem de zihnimizdeki İstanbul bilincinin yaratılmasındaki payını izleyiciye hatırlatıyor.
'İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul''un küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız, danışmanlığını ise Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün yapıyor.
'İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul'un açılışı sanat ve iş dünyasından yoğun ilgi gördü. Açılışta bir konuşma yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, şunları söyledi; "Türkiye fotoğraf sanatının uluslararası alanda en önemli temsilcisi Ara Güler, müzemizin kurulduğu ve fotoğraf bölümümüzün açıldığı 2004'te koleksiyonumuza 52 fotoğrafını bağışladı. Bu bağış yeni kurulmuş olan İstanbul Modern Fotoğraf Bölümümüz için çok önemli ve anlamlıydı. Fotoğraf Bölümümüzün edindiği bu bağış çok önemli ve anlamlıydı. Ara Güler'in koleksiyonumuzdaki bu fotoğraflarını yıllar sonra kişisel bir sergiyle izleyicimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisinin özellikle İstanbul'a odaklanan çalışmalarını, imzasını taşıyan karanlık oda baskıları, ona ait obje ve eşyalarla birlikte sergiliyoruz. Bir İstanbul aşığı olarak Ara Güler'in dolaştığı, kayda aldığı semtlerin değişen yüzünü sergideki haritalandırma ile izleyiciye sunuyoruz. Bu haritalara bakarak hepimiz geçmişteki İstanbul'u yeniden hatırlayacağız."
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