Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı

Açık arttırmada usta fotoğrafçının 1956 yılına ait "Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru" fotoğrafı ve Ara Güler'in en bilinen fotoğraflarından biri olan 1956 tarihli "Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay" da 11 bin 500 liraya satıldı.