"Bir Avuç Güzel İnsan"

AA

Ara Güler'in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren sergi, Yapı Kredi Bomontiada'da bulunan Ara Güler Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güler'in çalışmalarını uzun yıllar sağlıklı bir şekilde koruma altına almayı amaçladıklarını belirterek "Müze bir yandan arşivi muhafaza ederken diğer yandan da Ara Güler'in değerli çalışmalarını dönem dönem gün yüzüne çıkararak meraklılarının beğenisine sunuyor." dedi.

Saraç, Ara Güler olmasaydı Türk edebiyatının simasız kalacağı yorumunu yaparak "Bu sergi, Türk edebiyatının ve dünyadan saygın edebiyatçıları yeniden anmak için de bir fırsat." ifadesini kullandı.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün de Güler'in portreler ve şahıslar temasının arşivde çok büyük bir yer tuttuğunu aktararak "Bu tema da kendi içerisinde edebiyatçılar, bilim adamları veya sinemacılar gibi çeşitlilik arz ediyor. Bunlar içerisinden edebiyatçıların ayrı bir yeri olduğunu söylemeliyim. Biz de Ara Güler'in arşivini parça parça görünür kılarken, şahıslar temasını ortaya çıkarırken edebiyatçılara öncelik tanımak istedik." diye konuştu.

Sülün, yakaladığı bu özel anlarla Güler'in yıllar içinde edebiyatın ve edebiyatçıların kaydedicisi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ara Güler, yaşamının çeşitli dönemlerinde 'Onlar benim için yalnızca fotoğrafı çekilen kişiler değil, dünyamı kuran insanlardır.' dediği edebiyatçıların zaman içinde yalnız fotoğraflarını çekmekle kalmaz, aynı zamanda onlarla dost da olur. Sabahattin Eyüboğlu'nun Bronz Apartmanı'ndaki dairesinde, Fikret Adil'in evinde, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Narmanlı Han'daki atölyesinde, Yeditepe dergisinin Cağaloğlu'ndaki idarehanesinde, Samim Kocagöz'ün İzmir'deki evinde dostlarıyla bir araya gelerek bu buluşmaları ölümsüzleştirmiştir."

Sergide Nazım Hikmet'in bugüne dek sergilenmemiş portreleri, karanlık oda baskılar, Ara Güler'in edebiyatçı dostlarıyla yıllar içindeki mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri de yer alıyor.

Sergideki eserler Fazıl Say'ın müziğiyle de zenginleşiyor. Sanatçının Nazım Hikmet Oratoryosu ve Yaşar Kemal eserlerinin yanı sıra Can Yücel ve Cemal Süreya'nın şiirlerini bestelediği eserlerden oluşan müzik seçkisi QR kodlarla sergideki ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Ara Güler'in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara da ışık tutan sergi, 6 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.