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        Haberler Ekonomi Teknoloji Ar-Ge projelerine 2 milyon dolarlık yatırım - Teknoloji Haberleri

        Ar-Ge projelerine 2 milyon dolarlık yatırım

        Yerli teknoloji markası Atiker Yazılım, yazılım ve Ar-Ge projelerine 2 milyon dolarlık yatırım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:30
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        Ar-Ge projelerine 2 milyon dolarlık yatırım
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        Statista’nın açıkladığı verilere göre 2023 itibarıyla yapay zeka sistemlerine yapılan harcamalar 154 milyar doları bulurken ülkemizdeki teknoloji şirketleri de Ar-Ge çalışmalarıyla yapay zekaya yatırım yapıyor. Yakın zamanda yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformunu sunan Atiker Yazılım'ın Genel Müdürü Halil Özhan Sezgin, yapay zekaya ayrılan bütçelerin katlanarak artmaya devam edeceğini belirtirken hem sektöre dair değerlendirmelerini paylaştı hem de platformları hakkında bilgi verdi.

        Yazılım sektörünün dinamiklerine dair açıklamalarda bulunan Atiker Yazılım Genel Müdürü Halil Özhan Sezgin, “Ekonomik değeri yüksek olan yazılım ürünleri çok büyük getirilere sahip. Fakat başarılı bir yazılım ürünü ortaya koymak, ciddi bir zaman ve aynı zamanda kaynak gerektiriyor. Biz de, uzun süredir bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Profesyonel bir ekiple ilerleyen bu çalışmalara şimdiye kadar 2 milyon doların üzerinde kaynak ayırdık. Sürecin sonunda ise ortaya çıkan ürünler, bu çabaya değdiğini gösteriyor. Örneğin 2020’de geliştirme çalışmalarına başladığımız ve yakın zamanda kullanıma açtığımız yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu Clomosy ile kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardık. Bu platformla özellikle çok sayıda geliştiricinin bir arada çalıştığı mobil uygulama geliştirme süreçlerini daha da kolay yürütülebilir hale getirmeyi başardık” dedi.

        Atiker Yazılım Genel Müdürü Halil Özhan Sezgin, “Geçen yıl geliştiricilere açtığımız platformumuz Clomosy’de tamamen bu platforma özel geliştirilen TRObject programlama dili kullanılıyor. Bu programlama dili Raspberry Pi entegrasyonu, MQTT protokolü, SQL veritabanları, nesnelerin interneti (IoT) projeleri ve yeni nesil yazılım dilleri ile uyumlu çalışıyor. Aynı zamanda, bu dilin gençler tarafından öğrenilebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Türkiye genelinde bir çok şehirde Clomosy eğitim seminerleri düzenledik. Bu seminerlerde, Konya, Ankara, Kayseri, Aksaray, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa, Nevşehir ve İzmir gibi şehirlerde 200’ün üzerinde okul ve 10 binin üzerinde öğrenciye platformun kullanımını anlatarak örnek uygulamalar geliştirilmesine yardımcı olduk” şeklinde konuştu.

        Atiker Yazılım Genel Müdürü Halil Özhan Sezgin, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Geliştiriciler, Clomosy sayesinde tek bir kod tabanı kullanarak farklı işletim sistemleri için uyumlu mobil uygulamalar oluşturabiliyor. Geliştirdiğimiz platformun daha geniş kitlelerce kullanılması ve akademik anlamda da yer edinmesi için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla Konya Teknik Üniversitesi ile imzaladığımız ‘Yazılım, Ar- Ge ve Eğitim İşBirliği Protokolü’ kapsamında platform ve platformun programlama dili olan TRObject, önlisans programındaki öğrencilere mobil uygulama geliştirme dersi kapsamında öğretilmeye başlandı. Gelecek yıllarda, diğer bölümlerde de ders programına eklenmesi için çalışıyoruz. Gençlerimiz bu platformu kullanarak, iş yazılımları, e ticaret çözümleri, mesajlaşma uygulamaları ve çok kullanıcılı oyunlar gibi pek çok mobil çözümü kolaylıkla üretebilecek.”

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