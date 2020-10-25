AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge harcamaları son 5 yılda düzenli olarak arttı.

2015 yılında 20.6 milyar lira olan olan Ar-Ge harcamaları 2019'a gelindiğinde 2.2 katına çıkarak 45 milyar 953 milyon 961 bin liraya ulaştı. Böylece son 5 yıldaki toplam Ar-Ge harcamaları kümülatif 159 milyar 599 milyon 342 bin lira olarak hesaplandı.

ASLAN PAYI PERSONELE

Bu dönemde Ar-Ge harcamalarının alt dağılımına bakıldığında personel harcamalarına toplamda 81,1 milyar lira ayrıldığı görüldü. Bu tutar, anılan dönemdeki toplam Ar-Ge harcamasının yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldi.

Aynı dönemde Ar-Ge yatırımlarına 16,6 milyar lira, diğer cari Ar-Ge harcamalarına ise 61,9 milyar lira harcandı.

2015-2019 döneminde mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları 10,3 milyar liradan 29,5 milyar liraya çıktı. Bu şirketlerin söz konusu dönemde toplam Ar-Ge harcamaları 93,4 milyar lira olarak hesaplandı. Kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları, söz konusu dönemde 2,1 milyar liradan 3 milyar liraya ulaşırken, toplam harcama tutarı 13,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim kurumları ise bu dönemde Ar-Ge'ye toplamda 52,2 milyar lira harcadı.

Toplam Ar-Ge personeli sayısı 5 yıllık dönemde 224 bin 284'ten 305 bin 811'e yükseldi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı ise 122 bin 228'den 182 bin 847'ye çıktı. Bunların 114 bin 931'i mali ve mali olmayan şirketlerde, 59 bin 31'i yükseköğretimde, 8 bin 886'sı genel devlette istihdam edildi.

2015-2019 yıllarında Ar-Ge'ye harcanan toplam tutar ve bu alanda çalışan personel sayıları şöyle:

Harcama kalemleri ve yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam Toplam Ar-Ge harcaması (Lira) 20.615.247.954 24.641.251.935 29.855.477.805 38.533.672.884 45.953.691.096 159.599.341.674 Ar-Ge personel harcaması 11.054.399.404 12.308.650.274 15.167.428.953 18.905.226.170 23.692.709.953 81.128.414.754 Diğer cari Ar-Ge harcamaları 7.210.787.469 9.569.443.464 11.586.259.745 15.215.244.929 18.271.410.212 61.853.145.818 Ar-Ge yatırım harcaması 2.350.061.081 2.763.158.198 3.101.789.107 4.413.201.785 3.989.570.931 16.617.781.102 Ar-Ge insan kaynağı (Sayı) 224.284 242.213 266.478 289.791 305.811 - Mali ve mali olmayan şirketler 77.551 83.873 101.404 118.867 129.798 - Genel devlet 14.217 13.372 12.828 12.884 10.472 - Yükseköğretim 132.516 144.968 152.246 158.040 165.541 -