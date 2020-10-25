Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTeknoloji

Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2.2 katına çıktı

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar, 2015-2019 döneminde 2.2 katına çıkarak 46 milyar düzeyine ulaştı

25.10.2020 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2.2 katına çıktı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge harcamaları son 5 yılda düzenli olarak arttı.

2015 yılında 20.6 milyar lira olan olan Ar-Ge harcamaları 2019'a gelindiğinde 2.2 katına çıkarak 45 milyar 953 milyon 961 bin liraya ulaştı. Böylece son 5 yıldaki toplam Ar-Ge harcamaları kümülatif 159 milyar 599 milyon 342 bin lira olarak hesaplandı.

ASLAN PAYI PERSONELE

Bu dönemde Ar-Ge harcamalarının alt dağılımına bakıldığında personel harcamalarına toplamda 81,1 milyar lira ayrıldığı görüldü. Bu tutar, anılan dönemdeki toplam Ar-Ge harcamasının yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldi.

Aynı dönemde Ar-Ge yatırımlarına 16,6 milyar lira, diğer cari Ar-Ge harcamalarına ise 61,9 milyar lira harcandı.

2015-2019 döneminde mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları 10,3 milyar liradan 29,5 milyar liraya çıktı. Bu şirketlerin söz konusu dönemde toplam Ar-Ge harcamaları 93,4 milyar lira olarak hesaplandı. Kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları, söz konusu dönemde 2,1 milyar liradan 3 milyar liraya ulaşırken, toplam harcama tutarı 13,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim kurumları ise bu dönemde Ar-Ge'ye toplamda 52,2 milyar lira harcadı.

Toplam Ar-Ge personeli sayısı 5 yıllık dönemde 224 bin 284'ten 305 bin 811'e yükseldi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı ise 122 bin 228'den 182 bin 847'ye çıktı. Bunların 114 bin 931'i mali ve mali olmayan şirketlerde, 59 bin 31'i yükseköğretimde, 8 bin 886'sı genel devlette istihdam edildi.

2015-2019 yıllarında Ar-Ge'ye harcanan toplam tutar ve bu alanda çalışan personel sayıları şöyle:

Harcama kalemleri ve yıllar

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Toplam Ar-Ge harcaması (Lira)

20.615.247.954

24.641.251.935

29.855.477.805

38.533.672.884

45.953.691.096

159.599.341.674

Ar-Ge personel harcaması

11.054.399.404

12.308.650.274

15.167.428.953

18.905.226.170

23.692.709.953

81.128.414.754

Diğer cari Ar-Ge harcamaları

7.210.787.469

9.569.443.464

11.586.259.745

15.215.244.929

18.271.410.212

61.853.145.818

Ar-Ge yatırım harcaması

2.350.061.081

2.763.158.198

3.101.789.107

4.413.201.785

3.989.570.931

16.617.781.102

Ar-Ge insan kaynağı (Sayı)

224.284

242.213

266.478

289.791

305.811

-

Mali ve mali olmayan şirketler

77.551

83.873

101.404

118.867

129.798

-

Genel devlet

14.217

13.372

12.828

12.884

10.472

-

Yükseköğretim

132.516

144.968

152.246

158.040

165.541

-

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Zor günleri atlattı! Çocuk sorusuna ise...
Zor günleri atlattı! Çocuk sorusuna ise...
İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesörden açıklama
Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesörden açıklama
9,7 milyonluk villası satışa çıktı
9,7 milyonluk villası satışa çıktı
"Son 10 senenin rekorunu kırdık"
Geveze Çizmeli Kedi masalını okuyor
Geveze Çizmeli Kedi masalını okuyor
Âşık Veysel 126 yaşında
Âşık Veysel 126 yaşında
İşte derbinin 11'leri!
İşte derbinin 11'leri!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X