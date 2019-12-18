18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından düzenlenen "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı" Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada yaptığı konuşmada, iş hayatına Ar-Ge mühendisi olarak başladığını ve Ar-Ge ile inovasyona büyük önem verdiğini belirtti.
Bakanlık bünyesinde Ar-Ge buluşmaları düzenlediklerini dile getiren Dönmez, "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerjide Ar-Ge stratejisini inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.
Dönmez, Ar-Ge kültürünün oluşturulması ve kurumsallaştırılarak sonraki kişi ya da kurumlara devredilmesinin önemine işaret ederek, "Bu ekosistem içindeki diğer paydaşlara nasıl ulaşacağınızı bilmeden, finansman kaynaklarına erişimi sağlamadan, fikrinizi somut çıktı haline getirecek süreçte atılan adımlar istediğiniz sonucu vermez. Tarafların birbirleriyle iletişim ve koordinasyonuyla sürdürülebilirlik çok önemli. Ar-Ge'de çalışmaları sabırla, ısrarla yapmak zorundasınız." diye konuştu.
AR-GE DOĞALGAZ DAĞITIMINDA 2 MİLYAR DIOLAR KAZANDIRDI
Avrupa ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin enerji sektörlerindeki Ar-Ge modellerini incelediklerini anlatan Dönmez, "Ar-Ge'de Türkiye'ye özgü bir model üzerinde çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah yakında sizlerle de paylaşacağız." dedi.
Dönmez, daha önce doğal gaz dağıtım sektöründe malzeme ve ekipman ihtiyacının ithal ürünlerden sağlandığını anımsatarak şunları kaydetti:
"Bugün yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla doğal gazda müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinin yüzde 100'ü, malzeme ve ekipman ihtiyacının ise yüzde 90'ı yerli imkanlarla karşılanıyor. Bazı alanlarda üretim sektörümüz net ihracatçı konumuna geçti. Buna kombi, kazan, panel ve radyatör sektörünü örnek gösterebiliriz. 2018'de üretilen 2,2 milyon kombinin 1 milyonu başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edildi. Yıllık 36 bin kazan üretiminin 19 bin 500'ü yurt dışına ihraç edildi. Radyatör ve kazan ihracatıyla bu alanın ülkeye döviz getirisi yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Genel fotoğrafa bakıldığında, doğal gaz dağıtım alanında yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde toplamda yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracat geliri de elde ettik."
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