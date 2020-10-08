Apple’ın geçen ay düzenlediği etkinlikte iPhone 12 bekleyen takipçilerinin karşısına çıkardığı yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE Türkiye’de satışa sunuldu. Kanda oksijen (Blood O2) sensörü ve uygulaması ile gelen Apple Watch Series 6’nın Türkiye’deki başlangıç fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi.
Gümüş, altın, uzay grisi, mavi, gümüş ve RED alüminyum kasa seçenekleri olan Apple Watch Series 6’nın 40 mm’lik (130-200 mm arası bilek ölçülerine uygun) modelinde 3 bin 799 TL olan fiyat etiketi, 44 mm’lik (140-210 mm arası bilek ölçülerine uygun) daha büyük modelinde ise 4 bin 49 TL oldu.
KANDAKİ OKSİJENİ ÖLÇÜYOR
Apple’ın akıllı saatleri için çıkardığı yeni işletim sistemi watchOS 7 ile gelen Apple Watch Series 6, Family Setup, uyku takibi, otomatik el yıkama algılaması, yeni antrenman türleri ve özel saat kadranları oluşturabilme ve paylaşabilme özellikleriyle geliyor.
Apple’ın yeni akıllı saatinde yer alan kanda oksijen uygulaması, yerleşik olarak bulunan ve kan oksijenini yüzde 70 ve yüzde 100 arasında ölçmek için tasarlanan özel bir algoritmadan yararlanıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden kanındaki oksijen düzeyinin nasıl değiştiğini, zaman içindeki eğilimleriyle takip edebiliyor.
APPLE WATCH SE'NİN BAŞLANGIÇ FİYATI 2699 TL
watchOS 7 ile gelen Family Setup ise ailenin iPhone’u olmayan çocuklarının ve daha yaşlı aile üyelerinin, Apple Watch’un bağlantı, güvenlik ve fitness özelliklerinden yararlanabilmelerine olanak tanıyor.
Apple akıllı saat ailesine yeni katılan SE modeli olan Apple Watch SE’de ise gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri bulunuyor. 40 mm’lik Apple Watch SE’nin Türkiye fiyatı 2 bin 699 TL olurken, 44 mm’lik Apple Watch SE’nin fiyatı ise 2 bin 949 TL olarak duyuruldu.
Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 12'nin ise 13 Ekim Salı gübü Türkiye saati ie 20:00'da başlayacak olan online etkinlikte tanıtması bekleniyor.
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