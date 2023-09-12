Apple Watch 9 fiyat ve özellikleri: Apple Watch 9 ve 9 Ultra ne zaman çıkar?

iPhone 15 serisinde olduğu gibi, yeni saatler de gelişmiş Find My özellikleri için U2 ultra geniş bant çipinin olacağı düşünülüyor. Saatler ayrıca Apple'ın optik kalp atış hızı sensörünün yeni bir versiyonu da dahil olmak üzere hız, verimlilik ve doğruluğa odaklanan çeşitli sensör ve dahili bileşen yükseltmelerine sahip olacağı öngörülüyor.