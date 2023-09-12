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        Haberler Gündem Apple Watch 9 fiyat ve özellikleri: Apple Watch 9 ve 9 Ultra ne zaman çıkar?

        Apple Watch 9 fiyat ve özellikleri: Apple Watch 9 ve 9 Ultra ne zaman çıkar?

        ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün gerçekleştirilecek lansmanda yeni iPhone 15 ve Watch Series 9'u tanıtacak. Yeni ürünler merakla beklenirken Apple Watch 9 fiyat ve özellikleri araştırılmaya başladı. İşte, Apple Watch 9 ve 9 Ultra özellikleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:59
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        • 1

          Apple Watch Series 9 için artık beklenen gün geldi. Apple'ın yeni nesil akıllı saatinin bugünkü Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yeni Apple Watch Series 9'un özellikleri ve tahmini fiyatına ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          APPLE WATCH 9 ÖZELLİKLERİ

          Mevcut olan 41 milimetre ve 45 milimetre boyutlarında sunulan Apple Watch Series 9'un yanı sıra 49 milimetre boyutunda olan ikinci nesil Watch Ultranın tanıtılması bekleniyor.

        • 3

          Apple Watch'lar geçen yılın modellerine benzeyeceği öngörülüyor. Bu, standart saatlerin 2018'de tanıtılan Series 4 ile aynı temel tasarıma sahip olacağı, Watch Ultra'nın ise geçen yılın görünümünü koruyacağı tahmin ediliyor.

          Apple Watch'un bu seneki en büyük odak noktasının performans olması ve işlem hızında büyük artışların olması bekleniyor.

        • 4

          iPhone 15 serisinde olduğu gibi, yeni saatler de gelişmiş Find My özellikleri için U2 ultra geniş bant çipinin olacağı düşünülüyor. Saatler ayrıca Apple'ın optik kalp atış hızı sensörünün yeni bir versiyonu da dahil olmak üzere hız, verimlilik ve doğruluğa odaklanan çeşitli sensör ve dahili bileşen yükseltmelerine sahip olacağı öngörülüyor.

        • 5

          APPLE WATCH 9 TAHMİNİ FİYATI

          41 mm + GPS: 399 dolar

          45 mm + GPS: 429 dolar

          41 mm + LTE: 499 dolar

          45 mm + LTE: 529 dolar ve vergilerin dahil edilmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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