Apple TV Plus: Teknoloji devi, Netflix'le rekabet edebilir mi?

Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'taki yenilikleri dün Jennifer Aniston, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon ve Steve Carell gibi ünlüler eşliğinde dünyaya tanıttı.

Teknoloji devi Apple'ın duyurduğu yeni TV uygulamasına piyasaların ilk tepkisi olumsuz olsa da ilerleyen saatlerde Apple hisseleri yeniden değer kazanmaya başladı.

Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi.

Uygulamanın geleceği teknoloji medyasının gündemine oturdu. Kimi uzmanlar Apple TV'nin iddia edildiği gibi "Netflix'in katili" olmayacağını savunurken, başkaları da Apple TV Plus'ın piyasaya girmekte geç kalmasının sorun olmadığını düşünüyor.

Apple TV Plus hakkında medyaya yansıyan görüşleri, argümanları ve tahminleri derledik.

Netflix, Apple TV Plus ile rekabet konusunda ne düşünüyor?

Netflix'te içeriktan sorumlu üst düzey yönetici Ted Sarandos, Deadline Hollywood sitesine yaptığı açıklamada Apple'ın piyasaya girmek için geç kaldığını söyledi.

"Görmeden ne yapacaklarını anlamak mümkün değil" diyen Netflix yöneticisi, 500 kablolu yayınla rekabet ettiklerini ve Çin hariç 190 ülkeye Hollywood içeriğini taşıdıklarını belirtti.

Netflix internet üzerinden yayın yapmaya 10 yıl önce başladı. Amazon da bu piyasaya 2011'de girdi.

Ancak uzmanlar Apple'ın bu uygulama üzerinde uzun süredir çalıştığını hatta şirketin 2011'de ölen kurucusu Steve Jobs'un projeyle bizzat ilgilendiğini söylüyor.

Bazı analistler de Apple'ın iPhone, iPad, iPod gibi devrim niteliğinde görülen ürünlerin buluşunu aslında yapmadığını sadece bu ürünleri yaratıcılık ve kaliteyle geliştirdiğine ve piyasa lideri olduğuna dikkat çekiyor.

2015'de Apple Music'i kuran şirket bugün ABD piyasasında Spotify uygulamasını geçti.

Apple TV içerikte Netflix'e kıyasla ne sunabilir?

Netflix özel, özgün ve klasik filmlerde geniş bir arşive sahip. Ayrıca şirket özgün film ve dizilerin de saygın bir dağıtımcısı haline dönüşüyor. Roma isimli film bu yılki Oscar ödül töreninde en iyi sinematografi, en iyi yönetmen ve en iyi yabancı dilde film ödüllerine layık görüldü.

Netflix'in özgün dizileri arasında Orange Is The New Black, Stranger Things, Daredevil, Maniac, ve House of Cards gibi sevilen yapımlar var.

Apple ise TV Plus'la Steven Spielberg'in 1980'li yılarda "Amazing Stories" antolojisini yeniden canlandıracağını, "The Morning Show", " See" ve "Little America" gibi dizilere yer vereceğini açıkladı.

Ancak kısa vadede Apple'ın Netflix'in elinde tuttuğu içerik hacmine ulaşması kolay görünmüyor. Her ay uygulamada yeni bir içerik paylaşacağını söyleyen Apple özgün yapımlar açısından Netflix'i yakalama şansına sahip. Ancak Apple sayıdan çok kaliteye ağırlık vereceğini duyurdu.

Öte yandan kimilerine göre Netflix'in başarısı polisiyeden yetişkinler için çizgi filmelere kadar çok çeşitli yapımları abonelerine ulaştırabilmesi.

Apple TV Plus ise mevcut ruhsatlı yapımları uygulamasında paylaşmayacak bunları izlemek isteyenler iTunes ya da kablolu Apple televizyon kanallarını kullanmak zorunda kalacak.

Kimi uzmanlar Apple TV Plus'ın çok beklenen bir internet yayın platformu olduğunu ancak Netflix için bütünüyle bir alternatif oluşturmayacağını düşünüyor.

Abonelik ücreti tartışmaları

Netflix abonelerine yüzde 60'lık bir fiyat artışı getirdiğinde abonelik iptallerinde büyük artış yaşanmıştı. O zamandan bu yana Netflix sadece her iki yılda bir abonelik fiyatlarını arttırıyor.

Netflix'in ABD'de abonelik fiyatları ayda 9 ve 16 dolar arasında değişiyor.

Apple TV Plus ise abonelik fiyatını henüz açıklamadı.

Apple, yeni uygulamanın reklamsız bir abonelik hizmeti olacağını ve sonbaharda hayata geçeceğini duyurdu. Neflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Now gibi platformlarla yarışmak zorunda olan Apple için en önemli kıstas fiyat olabilir.

Apple rekabet ettiği diğer platformlara benzer bir eğlence deneyimi sunuyor ancak diğerleri gibi büyük hacimli video arşivi yok. Apple TV Plus yıldız isimleri bir araya getirerek ürettiği şovlarla istediği karşılığı bulamayabilir.

Uzmanlara göre fiyat Apple'ın rekabetteki farklılığının en önemli noktası olacak. Eğer Apple Netflix'ten daha düşük bir fiyat getirirse, rekabette önemli bir eşiği geçebilir.

Nakit rezervleri ve eğlence sektörünün geleceği

Apple şirketinin özgün programlama projesine 1 milyarlık bütçe ayırdığı uzun zamandır biliniyordu. CNET sitesine göre BTIG analisti Rich Greenfield Apple'ın bütçesinin bu proje için 2 milyar doları geçtiğini tahmin ediyor.

Ancak dünyanın en büyük aboneliğine sahip video hizmeti veren Netflix geçen yıl içerik için 12 milyar dolar harcadı. BMO Capital Markets analisti Daniel Salmon'a göre bu bütçe yıl 15 milyar doları aşabilir.

Netflix'in içerikten sorumlu direktörü Ted Sarandos, HBO Netflix'e dönüşmeden önce Netflix'in HBO'ya dönüşmeye çalıştığını söylemişti. Sadece bütçeye bakılırsa Netflix HBO'yu çoktan geçti. 2017 yılında HBO 2.5 milyar dolar bütçe ayırırken Netflix aynı yıl 6 milyar dolar harcamıştı.

JP Morgan şirketinden Doug Anmuth geçen yıl Amazon'un video içeriği için 5 milyar dolar harcadığını tahmin ediyor.

Öte yandan kimi uzmanlar da Apple Şirketi'nin geniş nakit rezervlerine dikkat çekiyor. Finans haber sitesi CCN ise Apple'ın 257 milyar dolar nakit rezervi olduğunu ve bunun Netflix'i satın almak için yeterli olduğunu yazdı.

Netflix'in şimdiki serbest nakit akışı eksi 1.3 milyar dolar.

CCN Apple'ın 2020 yılına kadar 50 milyar dolarlık bir gelir beklediğini ve iPhone satışları düştüğü için şirketin odağını App Store, Apple Music ve yeni televizyon platforumuna çevirdiğini yazdı.

Siteye göre tüm bu hizmetlerin toplamıyla Apple Netflix'in abonelik fiyatlarını kırabilir.

Öte yandan Fox şirketini satan alan Disney de Disney Plus platformuyla bu sene aynı piyasaya girmeyi planlıyor. Warner Media da HBO, Turner ve DC Comics markalarını internet yayıncılığına taşıyacak.

Bu büyük medya şirketlerinin televizyon dizileri, film yapma deneyimlerinin yanı sıra devasa arşivleri bulunuyor. Ancak Disney, Warner ve Universal gibi şirketlerin Apple, Amazon ve Netflix gibi büyük bütçeleri yok ve film endüstrisinin daha klasik modeli çerçevesinde çalışıyorlar.

Apple, Amazon ve Netflix ise abonelerine internet bağlantısı, bir ekran ve aylık bir ücret karşılığında evlerinde eğlence hizmeti sunuyor.

Bu yakın gelecekte insanların eğlence tüketiminin ana yolu olabilir. Apple CEO'su Tim Cook da bu modele yatırım yapıyor.