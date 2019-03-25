Apple, Netflix'e rakip dizi ve film platformunu 'bu akşam açıklayacak'

ABD'li teknoloji devi Apple'ın bu akşam, Netflix ve Amazon'a rakip olacak televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapabileceği öne sürüldü.

California'daki Apple Park düzenlenecek tanıtım için gönderilen davetiyelerde daha öncekilerde olduğu gibi toplantının içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

'Gösteri zamanı'

Ancak davetiyelerde Apple logosunun altında "It's show time" (Gösteri zamanı) yazması, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı belirtilen televizyon hizmetinin duyurusunu yapacağı beklentisi oluştu.

https://twitter.com/Apple/status/1108173637146669056

Apple'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Gösteri zamanı. 25 Mart saat 10.00'da (TSİ 18.00) gözünüz bizde olsun" deniyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, toplantıda televizyon ve dizi platformunun yanı sırada gazete ve dergi aboneliği servisinin de duyurusunun yapılması bekleniyor.

Gazetenin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

'Netflix katili'

Finans haberleri sitesi MarketWatch ise Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.

Sitenin haberinde Apple'ın tanıtacağı platformun büyük bütçeli dizilerin yapımcıları HBO veya Showtime gibi kanallara aboneliği kapsayacağı ve fiyatının da ayda 9,99 dolar olacağı belirtiliyor. Apple'ın platformunun Netflix aboneliğini kapsamayacağı da haberde vurgulanıyor.

Apple'ın yeni platformunda Game of Thrones gibi dev bütçeli dizilerin yerine, küfür, şiddet ve çıplaklık içermeyen aile yapımlarına ve çocuk dizilerine odaklanacağı belirtiliyor.

Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.