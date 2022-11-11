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Apple iPhone kullanıcı için çığır açan bir özellik üzerinde çalışıyor!

Apple iPhone kullanıcıları için devrim niteliğinde bir özelliğin üzerinde çalışıyor. Yeni özelliğin aktive edilmesi için uydu şirketleri ile anlaşma imzalamaya başladı. Eğer planlanan özellik uygulanabilirse kullanıcılar kesintisiz haberleşme hizmeti alabilecekler.

Giriş: 11.11.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • APPLE'DAN DEVRİM NİTELİĞİNDE ÖZELLİK!

    CNBC’nin bildirdiğine göre Apple iPhone’lar için daha önce akıllı telefonlarda olmayan bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Bu özellik içi Apple global uydu şirketlerine 450 milyon dolar harcama yapacağı iddia ediliyor.

  • KESİNTİSİZ İLETİŞİM SAĞLANACAK

    Yapılan harcamaların yüksek bir bölümü uydu işletmelerine sahip olan Globalstar şirketine gidecek.

    Yeni özellik sayesinde acil durumlarda mesaj atılabilecek. Uydu sistemi mesajlarda aktifleştirilebilirse acil durumlarda (deprem, sel, tsunami vb.) kesintisiniz iletişim sağlanması hedefleniyor.

  • IPHONE 14'E YENİ ÖZELLİK GELİYOR

    Sağlanan fonlarla, uyduların yanı sıra Apple tarafından tasarlanan yeni bir anten üretilmesi için de ödeme yapılacak.

    Ayrıca Apple, yeni iPhone 14 modeller için banner özelliği olarak geçen Satellite ile Acil SOS’i duyurmuştu.

  • Kullanıcılar bu özellik sayesinde hatların çekmediği ücra köşelerde dahi acil durum servislerine bağlanabilecekler.

    Apple’ın banner yazılım güncellemesi bu ay içerisinde başlaması bekleniyor.

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