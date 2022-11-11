APPLE'DAN DEVRİM NİTELİĞİNDE ÖZELLİK!

CNBC’nin bildirdiğine göre Apple iPhone’lar için daha önce akıllı telefonlarda olmayan bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Bu özellik içi Apple global uydu şirketlerine 450 milyon dolar harcama yapacağı iddia ediliyor.