Apple, 28 Eylül 2019’da sona eren kendi mali yılının 4. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket bu yılın Temmuz - Ağustos - Eylül döneminde toplam gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 62.9 milyar dolardan, 64 milyar dolara çıkardı.

Şirketin son 12 aylık dönemdeki toplam gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 düşüşle 265 milyar dolardan 260 milyar dolara indi.

Son 3 aylık net kârı, yüzde 3 gerileyerek, 14.1 milyar dolardan 13.7 milyar dolara; son 12 aylık net kârı ise yüzde 7.2 kayıpla 59.5 milyar dolardan 55.2 milyar dolara düştü.

EN ÇOK ARTAN SERVİS GELİRLERİ OLDU

Apple’ın ürün grubu bazındaki gelirlerine bakıldığında ise son 12 aylık dönemde şu tablo oluştu: iPhone satış gelirleri 165 milyar dolardan, 23 milyar dolar kayıpla 142 milyara dolara geriledi. Apple’ın iPhone satışlarından elde ettiği gelir çeyrek bazında yüzde 9, yıllık bazda ise yüzde 13.6 düştü. Son 12 aylık dönemde Mac satış gelirleri 25 milyar dolarlık seviyesini korudu.

iPad gelirleri 18 milyar dolardan 21 milyar doların, giyilebilir ürün (Apple Watch) ile aksesuar kategorisinin gelirleri de 17 milyar dolardan 24 milyar doların üzerine çıktı.

Apple’ın gelirini en çok artırdığı alan ise App Store’u da kapsayan servis gelirleri oldu. Bu alanda şirketin gelirleri son bir yılda 39.7 milyar dolardan 46.3 milyar dolara yükseldi.

TIM COOK: EN YÜKSEK RAKAMIMIZ...

Sonuçları değerlendiren Apple CEO'su Tim Cook, “Servis gelirleri, giyilebilir ürünler ve iPad'den gelen büyümeyi hızlandırarak şimdiye kadarki en yüksek 4. çeyrek gelirimizle 2019’da çığır açan bir mali yılı sonuçlandırdık” dedi.

Cook, yeni ürünleri iPhone 11 modelleri, gürültü önleyici AirPods Pro, Apple TV+ ile içinde bulunulan tatil sezonundaki performansları konusunda da çok iyimser olduklarını söyledi.

Şirketin finansal sonuçlarla birlikte paylaştığı rakamlara göre Apple, bu yılın Ekim - Kasım - Aralık döneminde 85.5 milyar dolar ile 89.5 milyar dolara arasında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

APPLE HİSSELERİ YÜKSELDİ

Toplam gelirde analistlerin beklentilerini aşan sonuçlar, iPhone satışlarındaki düşüşün devam etmesine karşın, giyilebilir ve servisler alanındaki büyümenin hızlandığını, kârın ise düştüğünü gözler önüne serdi.

Şirketin finansal sonuçlarını açıklamasının ardından ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Apple hisseleri yüzde 2’den fazla değer kazandı.