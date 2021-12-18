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Apple iPhone fiyatları SON DAKİKA! iPhone zammı ne kadar?

Apple iPhone fiyatları SON DAKİKA! iPhone zammı ne kadar? İşte yeni fiyatlar

Döviz kurundaki sert yükseliş Apple fiyatlarına bir zamn kararını daha beraberinde getirdi. Kasım ayında zam gelen iPhone cihazlarına yeni yıla girmeden bir zam daha geldi. Apple, yeni iPhone fiyatlarını resmi sitesinde yayınladı. Peki yeni iPhone fiyatları ne kadar? İşte zamlı iPhone fiyatları

18.12.2021 - 11:05 | Güncelleme: TEKNOLOJİ

  • Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının ardından, Apple, iPhone ürünlerinin satışlarını durdurmuştu. Apple Türkiye satışlara yeniden başlarken, iPhone ürünlerine ikinci bir zam daha geldi. İşte zamlı iPhone fiyatları...

  • İŞTE YENİ IPHONE FİYATLARI

    Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. ABD'li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'ye çıktı.

  • iPhone telefonların zamlı yeni tarife sonrası fiyatları şöyle:

     

      25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık  
    Ürün Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim
    iPhone 13 mini        
    128 GB 10999 13999 19999 42.9%
    256 GB 11999 15199 21999 44.7%
    512 GB 13999 17599 25999 47.7%
    iPhone 13        
    128 GB 11999 14999 21499 43.3%
    256 GB 12999 16199 23499 45.1%
    512 GB 14999 18599 27499 47.9%
    iPhone 13 Pro        
    128 GB 15999 19999 28999 45.0%
    256 GB 16999 21199 30999 46.2%
    512 GB 18999 23599 34999 48.3%
    1 TB 20999 25999 38999 50.0%
    iPhone 13 Pro Max        
    128 GB 17999 22999 31999 39.1%
    256 GB 18999 24199 34999 44.6%
    512 GB 20999 26599 38999 46.6%
    1 TB 22999 28999 41999 44.8%
    iPhone 12 mini        
    64 GB 9999 12999 17999 38.5%
    128 GB 10499 13599 18999 39.7%
    256 GB 11499 14799 20999 41.9%
    iPhone 12        
    64 GB 10999 13999 19499 39.3%
    128 GB 11499 14599 20499 40.4%
    256 GB 12499 15799 22499 42.4%
    iPhone 11        
    64 GB 7999 10999 13999 27.3%
    128 GB 8449 11599 14999 29.3%
    iPhone SE        
    64 GB 5799 7499 10499 40.0%
    128 GB 6299 8099 11499 42.0%

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