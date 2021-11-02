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Apple, iPhone 13'e daha fazla parça sağlamak için iPad'lerin üretimini azaltırken, bu durum dünya genelinde çip arzında yaşanan daralmanın şirketi beklenenden daha kötü etkilediğine işaret ediyor.

Nikkei haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple'ın başlangıçtaki planlarına kıyasla iPad üretimi geçen iki ayda yarı yarıya azaldı.

TIM COOK UYARMIŞTI

Habere göre daha eski iPhone modellerinde kullanılması planlanan parçalar da iPhone 13'te kullanılıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook arzda yaşanan daralmanın dördüncü çeyrekte daha kötü olabileceğine ve çip tedariğinde yaşanan sorunların şirketin çoğu ürününü etkilemeye başladığına dair uyarıda bulunmuştu.