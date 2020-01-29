29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda birinci çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, 2018’in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 artarak 91.8 milyar dolara ulaştı. Bu, firmanın tarihinde elde ettiği en yüksek 3 aylık gelir oldu. Böylece firma söz konusu dönemde dakikada 692 bin 934 dolar kazanmış oldu.
Apple, 2018’in ekim-aralık döneminde 84.3 milyar dolar gelir elde etmişti. Firmanın net kârı da 2018’nin ekim-aralık döneminde 19.9 milyar dolardan geçen senenin aynı döneminde 22.2 milyar dolara çıkarak yüzde 11'den fazla artış gösterdi.
Şirketin hisse başına kârı ise söz konusu dönemde 4.18 dolardan 4.99 dolara çıktı.
IPHONE SATIŞI ARTTI
Apple'ın iPhone akıllı telefon satışlarından elde ettiği gelir de aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti.
Söz konusu dönemde şirketin iPhone satışlarından elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 56 milyar dolara ulaştı. Böylece şirket bir yıl süren büyük düşüş trendini sona erdirmiş oldu.
Aynı dönemde, iPad satışlarından sağlanan gelir ise 6.7 milyar dolardan 5.98 milyar dolara ve Mac satışlarının geliri de 7.41 milyar dolardan 7.16 milyar dolara geriledi.
Şirketin AppleCare, uygulamalar ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde 10.9 milyar dolardan 12.7 milyar dolara çıktı. Apple TV, Apple Watch ve aksesuar ürünlerin satışından sağlanan gelir ise 7.3 milyar dolardan 10 milyar doların üzerine çıktı.
BEKLENTİLERİ AŞTI
Apple'ın net kâr ve gelirinin piyasa beklentisinden daha olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı. Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 2’den fazla değer kazanarak 327 dolara kadar tırmandı.
Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, tüm zamanların en yüksek çeyreklik gelirini açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bunun iPhone 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklandığını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!