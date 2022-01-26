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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması" sonuçlandı.

Değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple "Dünyanın en değerli markası" unvanını korumayı başardı. Apple, 2021 araştırmasında da 263,4 milyar dolarla ilk sırada yer almıştı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip etti.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 184,2 milyar dolarla 4'üncü, perakende şirketi Walmart 112 milyar dolarla 5'inci, Güney Koreli Samsung 107,3 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 101,2 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 75,1 milyar dolarla 8'inci, Çinli Huawei 71,2 milyar dolarla 9'uncu, ABD'li Verizon da 69,6 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 199'unu ABD'li firmalar oluştururken 77'sinin Çin, 31'inin Japon, 28'inin Fransız, 25'inin Alman, 23'ünün İngiliz olduğu görüldü.

Öte yandan Kovid-19 döneminde geliştirdikleri aşıları kullanılan Pfizer firması dünyanın en değerli markaları arasında 6,3 milyar dolarla 352'nci, 5,6 milyar dolarla AstraZeneca 407'nci sırada yer buldu.

EN HIZLI BÜYÜME TIKTOK'TAN

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, listeye yeni dahil olan TikTok'un yüzde 215 ile en hızlı büyüyen marka olduğunu söyledi.

Teknoloji en değerli endüstri olmaya devam ederken 1 trilyon doları aşan marka değeriyle perakendenin ikinci en değerli iş kolu olduğunu belirten İlgüner, "Kovid-19 ile mücadelede aşı geliştiren ilaç şirketi markaları hem sayı hem de değer olarak geçen yıla göre 2 kat artış gösterdi. Turizm firmalarının marka değerleri salgın öncesi değerlerin altında seyretmesine rağmen tedbirlerin yumuşatılmasıyla birlikte artarken bu, gelecek dönem için umut veriyor. ABD ve Çin markaları tablonun üçte ikisini oluştururken Hindistan yüzde 42 artışla en hızlı büyüyen ülke oldu."

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyon dolar):

2022 Sıra Marka Ülke Marka Değeri 1 Apple ABD 355.080 2 Amazon ABD 350.273 3 Google ABD 263.425 4 Microsoft ABD 184.245 5 Walmart ABD 111.918 6 Samsung Group Güney Kore 107.284 7 Facebook ABD 101.201 8 ICBC Çin 75.119 9 Huawei Çin 71.233 10 Verizon ABD 69.639 11 China Construction Bank Çin 65.546 12 Toyota Japan 64.283 13 WeChat Çin 62.303 14 Agricultural Bank Of China Çin 62.031 15 Mercedes-Benz Almanya 60.760 16 State Grid Çin 60.175 17 Deutsche Telekom Almanya 60.169 18 TikTok/Douyin Çin 58.980 19 Disney ABD 57.059 20 Home Depot ABD 56.312