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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple davasına 4 eyalet daha katıldı - Teknoloji Haberleri

        Apple davasına 4 eyalet daha katıldı

        ABD Adalet Bakanlığı'nın akıllı telefon pazarını tekeline aldığı iddiasıyla Apple'a açtığı antitröst davasına Indiana, Massachusetts, Nevada ve Washington eyaletleri de katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:33 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:33
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        Apple davasına 4 eyalet daha katıldı
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        ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mart ayında 16 eyaletin başsavcısı ile, Apple'ın "rekabete aykırı uygulamaları" nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurulduğu anımsatıldı.

        Indiana, Massachusetts, Nevada ve Washington eyaletlerinin de antitröst davasına katıldığının bilgisi verilen açıklamada, dava dilekçesinin düzeltilmiş halinin mahkemeye sunulduğu bildirildi.

        Bakanlığın, mart ayında açtığı davada Apple'ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığı iddia edilmişti.

        Dava dosyasında Apple, geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirerek ve geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçlanırken, Apple'ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürülmüştü.

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