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2011 yılından bu yana Apple CEO'luğunu yürüten Tim Cook'un gelirinde 2019'da düşüş yaşandı. 1.3 trilyon dolarlık Apple'ı yöneten Cook'un 'ana maaşı' 2019 mali yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 3 milyon dolar oldu.

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yolladığı açıklamaya göre Cook'un aldığı bonusların toplam değeri ise 2018'de 12.6 milyon dolarken 2019'da bu rakam 8.4 milyon dolara geriledi. Apple'ın 2019 mali yılında net satışları 260 milyar dolarla 256 milyar dolarlık hedefi aşsa da 2018'deki 265.6 milyar doların altında kaldı. Bu da Tim Cook'un bonusunun düşmesinde etkili oldu.

BELLİ BİR SÜRE SONRA SATABİLİYOR

Tabii Apple CEO'su en büyük gelirini maaş ve ikramiyelerden değil hisse satışından elde etti. Cook geçtiğimiz yıl 113 milyon 473 milyon dolarlık Apple hissesi sattı. Cook'un anlaşmasına göre, birçok üst düzey yöneticide olduğu gibi, Apple kendisine ikramiye olarak şirket hissesi veriyor ancak bu hisseleri ancak belli bir yıl geçtikten sonra satabiliyor. Dolayısıyla kendisi her yıl belli miktarda Apple hissesi satıyor. 2018'de de benzer bir satışa imza atmıştı.

Tüm bu maaş, ikramiye ve hisse satışlarının neticesinde Tim Cook 2019 mali yılında 125 milyon dolar kazandı. Geçtiğimiz yıl Cook'un kazancı 136 milyon dolar seviyesindeydi. Yani gelirinde yüzde 8.1'lik düşüş yaşandı. Tabii bu düşüşle önemli bir geçim sıkıntısı çekmediği muhakkak.