Apple tarih verdi: 10 Kasım

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Eylül ve ekim aylarında iki farklı ürün tanıtım etkinliği düzenleyen Apple’dan bu ay için sürpriz bir etkinlik daveti daha geldi.

“One more thing” (Bir şey daha) adını taşıyan Apple’ın yeni etkinliği 10 Kasım’da gerçekleştirilecek. Apple’dan yapışan duyuruya göre online olarak gerçekleştirilecek olan özel etkinlik, Türkiye saati ile 21:00’de başlayacak.

Apple’ın konuyla ilgili olarak gönderdiği davet metninde, şu ifadelere yer verildi:

“Ve birşey saha… Apple Park’ta gerçekleştirilecek çok özel bir Apple Etkinliği yayını için bize katılın.”

JOBS'UN UNUTULMAZ SÖZLERİYDİ...

Davetin başlığında kullanılan "One more thing" ifadesinin, Apple'ın kurucusu ve unutulmaz CEO'su Steve Jobs'un katıldığı etkinliklerde asıl tanıtmak istediği ve sona sakladığı ürünler için kullandığı ve Jobs ile birlikte anılan bir söz haline geldiğini de hatırlatmakta fayda var.

Apple, 15 Eylül’de düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One’ı tanıtmıştı.

13 Ekim’de gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde ise iPhone 12 serisi sahneye çıkmıştı.

Apple’ın 10 Kasım’da ise Apple yapımı ARM tabanlı işlemcileri taşıyan ilk Mac bilgisayarların tanıtılması bekleniyor. Böylece Apple, Intel işlemcilerini kullanmaya başladığı 2005’ten bu yana ilk kez farklı işlemci taşıyan bir Mac modeli çıkarmış olacak.