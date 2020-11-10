ABD'li teknoloji markası Apple, tanıtım etkinliklerine devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayında da etkinlik düzenleyen Apple'ın 10 Kasım etkinlik duyurusu merak konusu oldu. Peki, Apple 10 Kasım'da ne tanıtacak? Apple 10 Kasım etkinliği kaçta?

APPLE 10 KASIM ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA?

Apple’dan bu ay için sürpriz bir etkinlik daveti daha geldi.

“One more thing” (Bir şey daha) adını taşıyan Apple’ın yeni etkinliği 10 Kasım’da gerçekleştirilecek. Apple’dan yapılan duyuruya göre online olarak gerçekleştirilecek olan özel etkinlik, Türkiye saati ile 21:00’de başlayacak.

Apple’ın konuyla ilgili olarak gönderdiği davet metninde, şu ifadelere yer verildi:

“Ve birşey saha… Apple Park’ta gerçekleştirilecek çok özel bir Apple Etkinliği yayını için bize katılın.”

APPLE 10 KASIM ETKİNLİĞİNDE NE TANITACAK?

Apple, 15 Eylül’de düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One’ı tanıtmıştı.

13 Ekim’de gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde ise iPhone 12 serisi sahneye çıkmıştı.

Apple'ın 10 Kasım etkinliğinde ne tanıtacağı uzun zamandır konuşuluyor. Bu akşam saat 21.00'de gerçekleşecek olan etkinlikte Apple yapımı ARM tabanlı işlemcileri taşıyan ilk Mac bilgisayarların tanıtılması bekleniyor. Böylece Apple, Intel işlemcilerini kullanmaya başladığı 2005’ten bu yana ilk kez farklı işlemci taşıyan bir Mac modeli çıkarmış olacak.