'Apoyevmatini'nin belgeseli Theotokia Festivali’nde

Yeniköy Panayia Kilisesi Vakfı, Theotokia Festivali’nin son kapanışını cumhuriyetin ilk Rumca gazetesi Apoyevmatini’nin 100. yaşını kutlayarak yapıyor.

Tarihi gazetenin 100 yıllık hikayesi, gazeteci Melike Çapan’ın yapım ve yönetmenliğini üstlendiği 100 belgeseliyle anlatılıyor.

Belgeselde, gazeteye emek verenler, okuyucular Apoyevmatini’nin hikâyesini kendi perspektiflerinden anlatıyor.

Türkiye’de hala yayında olan en eski Yunanca gazete olarak günlük basılan Apoyevmatini’nin belgeseli, Theotokia Festivali kapsamında Yeniköy Panayia Kilisesi Vakfı’nda düzenlenecek etkinlikte gösterilecek.

Apoyevmatini bir ikindi gazetesi olarak 11 Temmuz 1925 tarihinde günlük gazete olarak kurulmuştur. Gazetenin kuruluş iznini alan isim Andonis Vasiliadis'tir. Ancak gazeteyi hayata geçiren kardeşi Konstandinos Vasiliadis olmuştur. Her ikisi de Galatasaray Lisesi mezunu ve eczacı olan Vasiliadis kardeşler, aynı semtte iki eczacı olamayacağını düzenleyen bir kanun sebebiyle mesleklerini icra edemeyince gazeteciliğe yönelmişlerdir.

Gazetenin kurucusu Konstandinos Vasiliadis, matbaacılık bilgisi olan bir ortakla gazeteciliğe başlamıştır. Genel Yayın Yönetmenliğine ise o dönemde hem Yunanistan hem de Türkiye'de gazetecilik yapan Kavalieros Markuizos getirilir. Bir süre sonra aralarına katılan ve adı künyede kurucu olarak kalan Grigoris Yaveridis işleri ele alır. Yaveridis, çok dikkatli ve oto sansürü çok iyi bilen bir kişidir ve gazete onun döneminde hemen hemen hiç sorun yaşamaz. Gazetenin tirajı 1920'li yıllarda 15.000'e kadar ulaşır.

Gazete, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Suriye Pasajı'nda kuruluş tarihinden 2014 yılına eski metotlarla ve siyah beyaz ve fotoğrafsız olarak yayımlanmaktaydı. Ancak gazetenin kirası ödenemediği için iş yeri kapandı. Gazetenin sahibi, bundan sonra gazeteyi evinden basmaya planlıyor. Sekiz sayfalık gazete 2003 yılından bu yana günlük olarak (Cumartesi ve Pazar hariç) yayınlanmakta ve yaklaşık 600 adet satılmaktadır.