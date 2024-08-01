Apocalyptica Zorlu PSM'ye geliyor

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Müzikal kariyerinde kendi tarzını yaratmış, rock müziğin efsanelerinden olan Apocalyptica, Eylül ayında ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ni iki gün boyunca kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

1996'da 'Plays Metallica By Four Cellos' albümünün çıkışından bu yana klasik eğitim almış bir grup çellistin metal müziğe olan hayranlıklarıyla klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirerek ortaya çıkardığı efsane grubu Apocalyptica, 18 ve 19 Eylül akşamı 21.30’da ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında Turkcell Sahnesi’nde iki gece üst üste unutulmayacak bir konser gerçekleştirecek. Konserin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.