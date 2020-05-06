APEC ticaret bakanlarından Kovid-19'a dair ortak açıklama:

APEC üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının, Kovid-19 salgını karşısında bölge ülkelerinin pazarını koruma konusunda mutabık kaldıkları açıklandı. Forumdan, üye ülke bakanları adına yapılan ortak açıklamada, APEC ülkelerinin, Kovid-19'un kırılgan ekonomilere yönelik oluşturduğu tehdidin farkında olduğu belirtilerek, "Kovid-19'un yayılmasını önleme çabalarının her ekonominin öncelikli gündemi olduğunu ve salgının getireceği ekonomik zorlukların özel bir çalışma ile ele alınması gerektiğini kabul ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
- Üye ülkelere sağlık hizmetlerini geliştirme uyarısı
Bazı üye ülkelerde salgın riskinin yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, "Üye ekonomileri, temel sağlık hizmeti sağlama ve sağlık sistemlerini sürdürülebilir hale getirme konusunda hızlı hareket etmeye davet ediyoruz." denildi.
Açıklamada, salgın zamanında APEC'in bölgesel bütünlük içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı ve "Daha sağlıklı ve dirençli bir Asya-Pasifik topluluğu için birlikte çalışacak ve Kovid-19'un ekonomik ve tıbbi zararlarını yatıştırmak için kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
APEC ticaret bakanları, salgının bitmesiyle birlikte bölge ekonomilerinin yeniden canlanması için çalışmaların derhal başlayacağının da altını çizdi.
APEC Dönem Sekreterliği Müdürü Dr. Rebecca Fatima Sta Maria, geçen ayki açıklamasında Kovid-19'un üye ülkelere yönelik etkilerine değinmiş, APEC genelinde 23 milyon kişinin bu yıl içinde işini kaybedebileceğini belirtmişti.
- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu
Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC),bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.
Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.
Bu yılki dönem başkanlığını Malezya'nın üstlendiği APEC'in Ekonomik Liderler Zirvesi'nin 12 Kasım'da gerçekleşmesi planlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!