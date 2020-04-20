APEC'ten Kovid-19 nedeniyle üye ülkelerde 23 milyon kişinin işsiz kalabileceği uyarısı

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APEC Dönem Sekreterliği Müdürü Dr. Rebecca Fatima Sta Maria, yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin APEC bölgesinde yol açması beklenen ekonomik etkilere değindi.

Salgın nedeniyle APEC bölgesinde ekonominin bu yıl yüzde 2,7 daralmasını beklediklerini belirten Dr. Rebecca, "Kovid-19'un, bu yıl 2,1 trilyon ABD doları üretim kaybına sebebiyet vereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Rebecca, salgından ötürü APEC genelinde 23 milyon kişinin bu yıl içinde işini kaybedebileceğine dikkati çekti.

Küresel salgının kontrol altına alınması durumunda gelecek yılın APEC için umut vadettiğini vurgulayan Rebecca, 2021'de bölge ekonomisinin yüzde 6,3 büyüyeceği öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

Rebecca, APEC ülkeleri ne kadar birlikte hareket ederse Kovid-19 salgınının o kadar çabuk yok olacağını ifade etti.

- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC),bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ülke bulunuyor.

Bu yılki dönem başkanlığını Malezya'nın üstlendiği APEC'in Ekonomik Liderler Zirvesi'nin 12 Kasım'da gerçekleşmesi planlanıyor.