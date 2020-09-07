Apartmanlar Yarışıyor bitti mi, neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından günün en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Sunuculuğunu Ümit Kantarcılar'ın üstlendiği Apartmanlar Yarışıyor TV8 yayın akışında yer almadı. Peki, Apartmanlar Yarışıyor ne zaman yayınlanacak?

APARTMANLAR YARIŞIYOR BİTTİ Mİ?

En son 4 Eylül 2020’de izleyicilerle buluşan Apartmanlar Yarışıyor’un finaliyle ilgili bir açıklama yapılmadı.