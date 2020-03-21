Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Gazipaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki kazan dairesinde, bina görevlisi Tuğran Özdemir, kazanı benzin dökerek yakmak istedi.

Bu sırada yan tarafta bulunan ağaç hızarındaki yakıt alev aldı.

Alevlerin kazan dairesini sarması üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Özdemir, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazan dairesindeyse yangın nedeniyle hasar oluştu.